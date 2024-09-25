«طرق دبي» تعرض تجربتها في التحول للنقل الجماعي في«إينو ترانس 2024»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

انطلقت في العاصمة الألمانية برلين، فعاليات الدورة الرابعة عشرة من فعاليات مؤتمر ومعرض التجارة العالمي لتكنولوجيا المواصلات والنقل «إينو ترانس 2024»، الذي يقام تحت شعار «مستقبل التنقل»، وتُعد الدورة الأكبر في تاريخ المؤتمر، بحضور أكثر من 137 ألف مشارك وزائر، وبمشاركة أكثر من 2.900 مؤسسة وشركة من 59 دولة، تستعرض ابتكاراتها ضمن ستة محاور رئيسة، هي: التحول الرقمي في النقل بالسكك الحديدية، والتصاميم الداخلية المبتكرة لوسائل النقل، والاستدامة في الأنفاق، وتمويل البنية التحتية للقطارات، والابتكار في السكك الحديدية، ومستقبل النقل الجماعي.

وتشارك هيئة الطرق والمواصلات للمرة السادسة في هذا الحدث العالمي، بجناح يسلط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات التي تنفذها، منها مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، وأنظمة النقل المعلقة، ومحطة المترو الذكية، ونظام تطوير فحص السكك الحديدية للمترو، ومراقبة تدفق الركاب في محطات وعربات المترو، ونظام البطاقة الموحدة «نول» لدفع تعرفة استخدام وسائل المواصلات.

ترأس معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، وفد «الهيئة» المشارك في حفل افتتاح المعرض والمؤتمر، بحضور معالي الدكتور فولكر ويسينغ، وزير الاتصالات والنقل الفيدرالي الألماني، وسوزان هينكيل، الأمين العام وزارة الاتصالات والنقل الفيدرالي الألماني، والدكتور ريتشارد لوتز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دويتشه بان.

وضم فد «الهيئة» عبدالمحسن إبراهيم كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وأحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، وموزة سعيد المري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية بالإنابة، وعدداً من مديري الإدارات والمهندسين في «الهيئة».

وشهد معالي مطر الطاير ووفد «الهيئة» الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي انطلقت، بحضور رؤساء الهيئات والشركات المشغلة لأنظمة القطارات، ورؤساء الشركات المصنعة لأنظمة القطارات في العالم، وعقدت جلسة نقاشية بعنوان الذكاء الاصطناعي في قطاع التنقل، بمشاركة سوزان هينكيل، الأمين العام لوزارة الاتصالات والنقل الفيدرالي الألمانية، والدكتور ريتشارد لوتز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دويتشه بان، ومحمد ربيع خليل، مدير عام المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربية.

جولة المعرض

تجوّل معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لـ«الهيئة»، في أجنحة المعرض الذي يستعرض أهم الحلول والابتكارات في مجالات التنقل المتكامل، والتحول الرقمي في البنية التحتية للقطارات، والابتكار في زيادة الطاقة الاستيعابية للقطارات دون زيادة المساحات المستغلة في إنشاء البنى التحتية لها، بالإضافة إلى حلول خاصة بخدمة المتعاملين ، واطلع وفد «الهيئة» على أحدث الابتكارات في مجال أنظمة إدارة وتشغيل القطارات، وفي استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في تصنيع القطارات وقطع الغيار المستخدمة في عمليات الصيانة، واطلع معاليه، خلال زيارته منصة شركة الستوم الفرنسية، على حلول التنقل، التي تدعم الاستدامة لمستقبل النقل، والسكك الحديدية دون سائق، ونمذجة تدفق الركاب، والصيانة التنبؤية، والعمليات القائمة على البيانات، ومجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، والبيانات الضخمة والأمن السيبراني، والتقنيات الحديثة في إزالة الكربون من السكك الحديدية، إلى جانب جهود الشركة في خفض مستوى الكربون من خلال تطوير وتعزيز حلول النقل المبتكرة والمستدامة من القطارات عالية السرعة والمترو والقطارات المونوريل والترام إلى الأنظمة الجاهزة والخدمات والبنية الأساسية والتنقل الرقمي.

الاستدامة

شملت جولة معاليه، زيارة منصة شركة كاف الإسبانية، التي اطلع من خلالها على وسائل نقل خالية من الانبعاثات تعزز جودة الحياة والاستدامة للجميع، بالإضافة إلى القطارات عالية السرعة، وقطارات الركاب والقاطرات ووحدات المترو والترام والحافلات، كما اطلع خلال زيارته على منصة شركة «سي ار ار سي» الصينية التي توفر حلولاً شاملة لنقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية وإدارة الصيانة وأنظمة النقل بالسكك الحديدية المتكاملة في المناطق الحضرية.

جناح «الهيئة»

كما تفقد الطاير جناح هيئة الطرق والمواصلات في المعرض، الذي يسلط الضوء على مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، البالغ طوله 30 كم، ويضم 14 محطة منها ثلاث محطات انتقالية، بينها أكبر محطة انتقالية لشبكة المترو تزيد مساحتها على 44 ألف متر مربع، ويحقق الربط بين الخطين الأحمر والأخضر، ويوفر ربطاً مباشراً بين مطار دبي الدولي ومناطق جديدة بزمن رحلة بين 10 و25 دقيقة، ويُعد أول خط للمترو يعبر خور دبي من خلال جسر بطول 1.3 كم، ويوفر منظراً بانورامياً للخور، ويشتمل على محطتين أيقونيتين في مرسى خور دبي، وواحة دبي للسيليكون، ويخدم المشروع 6 مناطق رئيسة ومشاريع تطويرية جديدة يقدر عدد سكانها بمليون نسمة عام 2040، ويتوقع أن يصل عدد مستخدميه إلى 320 ألف راكب يومياً عام 2040.

وتعرض «الهيئة» في جناحها حزمة من المشاريع والمبادرات، منها أنظمة النقل المعلقة، ومحطات المترو الذكية، ونظام تطوير فحص بنية السكك الحديدية، وإدارة الحشود خلال الفعاليات الكبرى، من خلال نظام مراقبة تدفق الركاب في محطات وعربات المترو، وكذلك نظام دفع التعرفة في محطات المترو والترام.

اجتماعات واتفاقيات

عقد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في «الهيئة»، اجتماعات عدة، على هامش مشاركته في المؤتمر، حيث اجتمع بماري أنجي ديبون، رئيسة مجلس إدارة شركة كيوليس، جرى خلاله مناقشة التعاون الاستراتيجي القائم والمستقبلي ، كما التقى معاليه محمد مزغني، أمين العام الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، نوقشت من خلاله مشاركة «الهيئة» في قمة المواصلات العامة 2025 في مدينة هامبورغ الألمانية، واستضافة «الهيئة» للقمة في عام 2026.

وشهد معاليه توقيع عدد من الاتفاقيات بين «الهيئة» وشركائها، شملت توقيع عقد امتياز للإعلان في ترام دبي مع شركة «إنفو ميديا جروب»، وقع الاتفاقية عن «الهيئة» عبدالمحسن إبراهيم كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وعن الشركة فيدران بوسيك، المدير التنفيذي لمجموعة «إنفو ميديا جروب»، كما شهد معاليه توقيع عقد مشروع الحسابات المركزية لمؤسسة القطارات مع شركة «سنتيلك» Centelec التابعة لشركة هيتاشي، وقع الاتفاقية عن «الهيئة» عبد المحسن كلبت، وعن شركة سنتيلك، جين مارك، نائب رئيس أنظمة تحصيل الإيرادات في شركة هيتاشي للسكك الحديدية.

مواكبة المتغيرات

قال معالي مطر الطاير: إن مشاركة هيئة الطرق والمواصلات في معرض ومؤتمر (إينو ترانس 2024)، الذي يعد أكبر المعارض المتخصصة في القطارات على مستوى العالم، تأتي في إطار سعي الهيئة إلى مواكبة المتغيرات المتسارعة، في تقنية صناعة القطارات، والتعرف إلى الخبرات وأفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال تنفيذ وتشغيل وصيانة مختلف أنظمة ووسائل النقل الجماعي، وإجراءات الأمن والسلامة في شبكات المترو، والجودة في تقديم الخدمات للركاب، كما أن المعرض يعد فرصة جيدة للالتقاء بالشركات المصنعة للقطارات، وأنظمة النقل المختلفة، إضافة إلى تواصل «الهيئة» مع الخبرات العالمية، في مجال النقل بالقطارات بشكل خاص، والمواصلات بشكل عام.

وأضاف: أصبح المؤتمر حدثاً دولياً مهماً في مجال القطارات، كما يوفر المعرض ملامح رئيسة أخرى للبنية التحتية للقطارات، والتصاميم الداخلية، لعربات القطارات، مشيراً إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تخدم قطاعاً عريضاً من المجتمع، وتحرص على تقديم خدماتها، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، بما يتناسب والنهضة التنموية، التي تشهدها إمارة دبي في مختلف المجالات.