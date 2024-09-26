الامارات | حمدان بن محمد: أبطال قواتنا المسلحة وشهداؤنا الأبرار فخر الوطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس، المصابين والجرحى من رجال قواتنا المسلحة البواسل الذين أصيبوا إثر تعرضهم لحادث، مساء أول من أمس، أثناء أداء الواجب بالدولة.

واطمأن سموّه، خلال الزيارة، على حالة المصابين والجرحى من رجال قواتنا المسلحة الذين يتلقون العلاج في مستشفى زايد العسكري، متعرفاً سموّه على حالتهم وأوضاعهم الصحية، وتبادل معهم الأحاديث الودية، وتمنى لهم الشفاء العاجل.

كما التقى سموّه، الأطباء القائمين على معالجة الجرحى والمصابين في الحادث، واستمع منهم لشرح عن طبيعة الإصابات، وخطط العلاج الذي يتلقاه أبطال قواتنا المسلحة.

وثمّن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم شجاعة رجالنا في القوات المسلحة، داعياً الله العلي القدير أن يمن على المصابين والجرحى بالصحة والشفاء العاجل.

وأعرب سموّه عن خالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء الأربعة من منتسبي القوات المسلحة، الذين استشهدوا في الحادث نفسه، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في منشور على حسابه في منصة «إكس» أمس: «نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز في استشهاد أربعة من بواسل الإمارات من منتسبي القوات المسلحة خلال حادث تعرضوا له أثناء تأديتهم للواجب الوطني داخل الدولة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته»

وأضاف سموّه: «تشرفت اليوم بزيارة عدد من أبطالنا الذين تعرضوا للإصابة خلال الحادث، ويتلقون الرعاية الصحية في مستشفى زايد العسكري للاطمئنان على أوضاعهم، ونسأل الله لهم جميعاً الشفاء العاجل».

وأكد سموّه: «أبطال قواتنا المسلحة وشهداؤنا الأبرار هم فخر الوطن، وستبقى تضحياتهم حاضرة في وجدان شعبنا ونموذجاً مشرفاً لحب الإمارات والتضحية في سبيل رفعتها وعزتها».

من جانبهم عبر الجرحى والمصابون عن اعتزازهم وفخرهم للزيارة الكريمة التي قام بها سموّه للاطمئنان على حالتهم الصحية، معربين عن عمق ولائهم وانتمائهم لتراب هذا الوطن.

حمدان بن محمد:

• تضحيات أبطال قواتنا المسلحة ستبقى نموذجاً مشرفاً لحب الإمارات.