الامارات | دبي الإنسانية ومكتب منسق الأمم المتحدة يستضيفان جلسة حول التعاون بين المراكز الإنسانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت "دبي الإنسانية" بالتعاون مع مكتب منسق الأمم المتحدة جلسة عالمية لبحث سبل تعزيز التعاون بين المراكز الإنسانية حول العالم.

شارك في الجلسة التي عقدت في مركز المعرفة والتطوير التابع لدبي الإنسانية .. ممثلون عن الدول التي تستضيف مراكز إنسانية رئيسية بما في ذلك أستراليا والكاميرون والصين وغانا وإيطاليا والأردن وكينيا وماليزيا وبنما وإسبانيا والإمارات إضافة إلى قادة من وكالات إنسانية عالمية مثل برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية وصندوق الأمم المتحدة الدولي للطوارئ للأطفال ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ركزت الجلسة على الزخم الذي أطلقه المؤتمر الأول للدول المستضيفة للمراكز الإنسانية العالمية الذي عقد العام الماضي خلال مؤتمر (COP28) واستهدف تعزيز التعاون بين الدول المستضيفة للمراكز الإنسانية من خلال استخدام الموارد المشتركة والمنصات مثل بنك البيانات اللوجستية للخدمات الإنسانية التي تم تصميمها لتحسين التنسيق من خلال تقديم بيانات فورية حول المعونات المخزنة مسبقًا مما يسمح باستجابة أسرع وأكثر كفاءة للأزمات على مستوى العالم.

تحدث في الجلسة برنجيير بويل منسقة الأمم المتحدة المقيمة في الإمارات العربية المتحدة وجوسيبي سابا الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة في دبي الإنسانية.

وأكدت برنجيير بويل في كلمتها أهمية جلسة اليوم التي تسعى لتعزيزالاستجابة العالمية للأزمات الإنسانية بشكل أكبر في ظل تجاوز عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية 360 مليون شخص في عام 2023.

وقالت إنه نتيجة لتأثيرات تغير المناخ والنزاعات فإن دورالمراكز أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى منوهة إلى أن الكوارث المتعلقة بالمناخ تتسبب في نزوح حوالي 20 مليون شخص سنوياً بينما حرمت النزاعات في جميع أنحاء العالم ملايين العائلات من الحصول على احتياجاتها الأساسية وبفضل قيادة ودعم البلدان المستضيفة للمراكز الإسانية يمكننا تعزيز التنسيق وضمان استجابات سريعة وفي النهاية إنقاذ الأرواح.

وقال جوسيبي سابا خلال كلمته إن هدفنا تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول التي تستضيف المراكز الإنسانية من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات والمعرفة .. ومن خلال التعلم من بعضنا البعض يمكننا خلق نهج أكثر توحداً واستدامة للتعامل مع الأزمات الإنسانية العالمية وضمان وصول المعونات إلى المحتاجين بشكل أسرع وأكثر فاعلية.

وأختتمت الجلسة بجولة في صالة عرض دبي الإنسانية ما أتاح للمشاركين فرصة التعرف على القدرات اللوجستية والتشغيلية المتقدمة التي تدعم جهود الإغاثة الطارئة حول العالم.