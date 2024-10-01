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الامارات | سيف بن زايد يقدم واجب العزاء بوفاة يونس الخوري

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء بوفاة يونس محمد رسول الخوري.

وأعرب سموه لدى زيارته بيت العزاء بمجلس البطين في أبوظبي عن خالص تعازيه لذوي وأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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