الاكثر متابعة اليوم - نسليهان أتاغول حامل بعد ٨ سنوات زواج! – صورة

أعلنت الممثلة التركية نسليهان أتاغول حملها من زوجها قادير دوغلو بعد 8 سنوات من الزواج.

زفت نسليهان الخبر لجمهورها، عبر صورة نشرتها على صفحتها، ظهرت فيها تضع يدها على بطنها، وعلقت عليها قائلة: “كنا نود الاحتفاظ بـ “سعادتنا” سرًّا لفترة أطول، وكان هذا حقنا الطبيعي بالطبع! باختصار، نحن سعداء، راضون وبخير”.

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وجاء إعلاني الثنائي عن خبر حمل نسليهان بعد إنتشار أنباء عن حملها، وهو ما دفع قدير لنفي الأمر في الاعلام قبل فترة وقال: “إذا حدث شيء كهذا في يوم من الأيام، فإننا سنعلن عنه بنفسنا”.

وتأتي مشاركة هذه الخبر السارّ تزامناً مع ذكرى زواجهما الثامنة، حيث حرص الزوجان على التعبير أمام الملأ على عمق علاقتهما وثبات حبّهما لبعض، على الرغم من جميع الشائعات والأخبار التي عكّرت صفوهما في الفترات الأخيرة.