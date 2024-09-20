فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي يعتزم إقراض أوكرانيا 35 مليار يورو من فوائد أصول روسية مجمدة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن "الاتحاد الأوروبي يعتزم إقراض أوكرانيا 35 مليار يورو (39 مليار دولار) من فوائد الأصول الروسية المجمدة لديه". واشارت فون دير لايين متحدثة إلى جانب الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، الى أننا "واثقون الآن من قدرتنا على تسليم أوكرانيا هذا القرض بسرعة كبيرة، قرض تدعمه أرباح الأصول الروسية المجمدة".

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