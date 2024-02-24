"سرايا القدس" أعلنت قصف تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في حي الزيتون بمدينة غزة

أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بلاغ، أنها قصفت "تجمعات لآليات وجنود العدو الصهيوني في حي الزيتون بعدد من قذائف الهاون".

وأعلنت في بلاغ آخر، عن استهداف آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة (RPG) في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ويشهد حي الزيتون معارك بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، مع استمرار الحرب والحصار على قطاع غزة.