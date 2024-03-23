شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندلع حريق في مصفاة كويبيشيف النفطية في منطقة سامارا الروسية بعد سقوط طائرة مسيرة في المنطقة صباح اليوم السبت.

وأوضحت خدمات الطوارئ، أنه لم تقع أي إصابات وأن رجال الإطفاء يكافحون الحريق في المصفاة المملوكة لشركة روسنفت، أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا. هجمات بطائرات مسيرة كانت أوكرانيا استهدفت عددا من مصافي التكرير الروسية بهجمات بطائرات مسيرة، مما أدى في كثير من الأحيان إلى تعطيل عملها.

كانت ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في موسكو يوم الجمعة إلى 60 قتيلا على الأقل. داعش يعلن مسؤوليته وكان أعلن تنظيم (داعش) الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي أصيب فيه أيضا ما لا يقل عن 145 شخصا آخرين.

وضُبط أسلحة وذخيرة كما أخذت لقطات لكاميرات مراقبة من مكان الهجوم.