حزب الله: العدوان الآثم على مركز الجمعية الطبية ‏الإسلامية بالهبارية لن يمر من دون رد وعقاب

دان حزب الله قي بيان "بكل شدة العدوان الآثم والجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بحق المرضى والطاقم الطبي في مركز الجمعية الطبية ‏الإسلامية في بلدة الهبارية في الجنوب والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين اللبنانيين، وإننا نتقدم من عوائل الشهداء الأعزاء بأحر آيات العزاء والمواساة ونسأل المولى سبحانه وتعالى ان يمن عليهم بالصبر وعظيم الأجر والثواب وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل و نؤكد بشكل قاطع وحتمي ان هذا العدوان لن يمر دون رد وعقاب".

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