مولوي اعطى التوجيهات الى المحافظين للتعاون بشكل كبير مع عملية النزوح الكثيفة من المناطق الجنوبية

أعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أن "في ضوء متابعته للمستجدات الأمنية، أعطى وزير الداخلية والبلديات مولوي التوجيهات الى المحافظين للتعاون بشكل كبير مع عملية النزوح الكثيفة من المناطق الجنوبية ، وعقد لهذه الغاية اجتماعا مع خلية الازمة في الوزارة بحضور مديرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم العالي هيلدا خوري، وتقرر في ضوء ذلك وحرصا على سلامة المواطنين اللبنانيين وأمنهم، فتح المدارس والمعاهد الرسمية التالية كمراكز للإيواء:

- زحلة والبقاع:

معهد التعليم والتدريب حوش الامراء زحلة

ابتدائية قب الياس الرسمية

مدرسة القرعون الرسمية

* بعلبك الهرمل:

متوسطة دير الاحمر الرسمية

* صور

مدرسة صور الرسمية

* منطقة بيروت وضواحيها

مجمع دولة الرئيس نبيه بري في بئر حسن

المدرسة الفندقية الدكوانة

* طرابلس

المعهد الفندقي الميناء طرابلس

فضلا عن المدارس الرسمية في المناطق الآمنة في الجنوب، فيما بدأت العديد من المدارس والمعاهد الرسمية في مناطق جبل لبنان وتحديدا الشوف وعاليه وبعبدا باستقبال النازحين.

هذا وسيتم الإعلان عن أماكن مراكز ايواء أخرى عند الحاجة.

كما طلب مولوي من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية كافة مواكبة عمليات النزوح والايواء، ومساعدة المواطنين اللبنانيين وحفظ الأمن والنظام والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.