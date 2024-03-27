أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها أسقطت 18 قذيفة من راجمة الصواريخ Vampire أطلقها الجيش الأوكراني على بيلغورود الليلة الماضية.
وكشفت في بيانها ان "هذه الليلة تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا باستخدام راجمة الصواريخ RM-70 Vampire" تشيكية الصنعط"ـ مؤكدة أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 18 قذيفة فوق مقاطعة بيلغورود.
وفي وقت سابق أفاد حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف أن رجلا أصيب بشظية ولحقت أضرار طفيفة ببعض المنازل جراء تصدي الدفاعات الجوية للغارة الصاروخية الأوكرانية الليلة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: اعتراض 18 قذيفة أوكرانية فوق بيلغورود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.