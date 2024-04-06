الاتحاد الأوروبي: فتح إسرائيل ممرات جديدة لا يكفي لمنع المجاعة في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - بروكسل (وكالات)

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، أن قرار إسرائيل بفتح بعض الممرات الجديدة للمساعدات الإنسانية في غزة لن يكفي لمنع المجاعة في غزة. وأوضح بوريل عبر منصة «إكس»: «بعد التنديد واسع النطاق بقتل إسرائيل 7 من موظفي المطبخ المركزي العالمي، والضغوط الدولية المتزايدة، ستفتح الحكومة الإسرائيلية بعض الممرات للمساعدات الإنسانية، لا يكفي هذا لمنع المجاعة في غزة». وأضاف «يتعين تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الملزم رقم 2728 الآن». وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق أمس، أنها ستسمح مؤقتاً بإدخال مساعدات عبر ميناء أسدود ومعبر إيريز «بيت حانون» البري، وزيادة المساعدات من الأردن عبر معبر «كرم أبو سالم». بدورها، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس، رفض أي أعذار إسرائيلية تمنع وصول مساعدات إنسانية إلى غزة.