سالم بن عبدالرحمن يفتتح وحدة أمراض القلب في «برجيل الشارقة»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

افتتح الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم في إمارة الشارقة، أمس، وحدة أمراض القلب المتقدمة في مستشفى برجيل التخصصي الواقع في منطقة الفيحاء بإمارة الشارقة.

وقام الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي فور وصوله بقص الشريط إيذاناً بالافتتاح الرسمي لوحدة أمراض القلب المتقدمة، واطلع على ما تحويه من أجهزة متطورة وأساليب علمية حديثة في مجال أمراض وجراحات القلب، والتي يوفرها المستشفى للمرضى مثل جراحة الشريان التاجي وجراحة القلب النابض بدون مضخة وجراحات استبدال الصمامات، بالإضافة إلى استئصال الأبهر وجراحات تمدد الأوعية الدموية.

وتجول رئيس مكتب سمو الحاكم في إمارة الشارقة في أجنحة المستشفى متعرفاً على الخدمات الطبية التي يقدمها للمرضى، وأحدث التقنيات والمعايير الطبية المطبقة.