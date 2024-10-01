جمال الكعبي: علاقاتنا مع الصين متينة بروابطها الثقافية والاقتصادية والتاريخية

ابوظبي - سيف اليزيد - بكين (وام)

شاركت وكالة أنباء الإمارات «وام»، في احتفالات جامعة الاتصالات الصينية بمرور 70 عاماً على تأسيسها.

مثَّل «وام» الدكتور جمال محمد الكعبي، مدير عام المكتب الوطني للإعلام، مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» بالإنابة. وأكد في كلمة خلال الاحتفال، متانة العلاقات الإماراتية - الصينية، والتي تستند إلى روابط ثقافية واقتصادية وتاريخية، مشدداً على أهمية التعاون الدولي في تطوير الإعلام وتعزيز التواصل بين الشعوب.

والتقى جانغ شيو تينغ، رئيس الجامعة، وبحثا سبل تعزيز التعاون في مجال الإعلام، معرباً عن تطلعه إلى مستقبل مشترك مليء بالتعاون المثمر وتبادل الخبرات لبناء جسور تواصل أقوى بين المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات وجامعة الاتصالات الصينية.

كما التقى فو هوا، رئيس وكالة أنباء شينخوا؛ لبحث تعزيز العلاقات بين الجانبين، وناقشا سبل توطيد أواصر التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات في مجال الصحافة والإعلام الرقمي.

وتطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز التغطية الإعلامية المشتركة للأحداث والفعاليات في كلا البلدين؛ مما يسهم في تعميق التفاهم المتبادل، وتعزيز العلاقات الثنائية على الأصعدة كافة.

ووجَّه د. الكعبي الدعوة لرئيس جامعة الاتصالات الصينية، ورئيس وكالة أنباء شينخوا، لحضور الكونغرس العالمي للإعلام المقرر عقده في الفترة بين 26 إلى 28 نوفمبر المقبل في أبوظبي. وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون مع جمهورية الصين الشعبية في مجال الإعلام والاتصال، بما يعزز التفاهم والتعاون المشترك بين البلدين، سعياً نحو مستقبل مشرق يربط العالم، ويعزز التفاهم المشترك.