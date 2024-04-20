شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 98 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل

هطول الأمطار

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار والفيضانات التي تشهدها باكستان نتيجة للأمطار الموسمية الغزيرة 98 قتيلاً.وأعلنت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية في بيان اليوم أن الأمطار الغزيرة في أقاليم البنجاب، وبلوشستان، وخيبر بختونخوا، تسببت في أضرار أصابت ثلاثة آلاف، فيما تضرر 261 منزلًا.وحذرت الهيئة السكان من استمرار هطول الأمطار الحالية حتى 22 أبريل الجاري.من ناحية أخرى، لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون جراء هجوم انتحاري وقع أمس في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند جنوب باكستان.