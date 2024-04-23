باكستان: مقتل 11 مسلحاً في شمال البلاد

ابوظبي - سيف اليزيد - إسلام آباد (وكالات)

أعلن الجيش الباكستاني، أمس، مقتل 11 مسلحاً على الأقل في عمليتين أمنيتين مختلفتين في إقليم «خيبر بختونخوا» شمال باكستان. وقال الجناح الإعلامي للعلاقات العامة للخدمات التابع للجيش الباكستاني في بيان إنه «تم إجراء عملية استخباراتية في منطقة (ديرا إسماعيل خان) في (خيبر بختونخوا) بشأن وجود إرهابيين، وبعد تبادل مكثف لإطلاق النار تم بنجاح قتل عشرة إرهابيين». وأضاف البيان أنه «في مواجهة أخرى في منطقة (وزيرستان) الشمالية في (خيبر بختونخوا) اشتبكت القوات بشكل فعال مع موقع الإرهابيين مما أدى إلى مقتل إرهابي آخر». وأوضح أن «الإرهابيين المقتولين متورطين في العديد من الأنشطة الإرهابية في المنطقة ضد قوات الأمن وكذلك المدنيين الأبرياء»، مشيراً إلى أنه تم ضبط أسلحة وذخائر بحوزتهم.