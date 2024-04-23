شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدمر برجا للبث التلفزيوني في خاركيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أوكرانيا عن تدمير برج للبث التلفزيوني يبلغ طوله 240 مترا في خاركيف.

ووصف الرئيس الأوكراني هذا العمل، بأنه مسعى متعمد من موسكو لجعل ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا غير صالحة للسكن. حرب روسيا وأوكرانيا وكشفت لقطات أن العمود الرئيسي لبرج التلفزيون وهو ينكسر ويسقط على الأرض في المدينة التي تتعرض لقصف صاروخي وضربات بطائرات مسيرة منذ أسابيع.

وأبلغ زيلينسكي الرئيس الأمريكي جو بايدن بالهجوم الجوي الذي وقع قبل بضع دقائق من حديثهما عبر الهاتف.

وقال: "نية روسيا الواضحة هي جعل المدينة غير صالحة للسكن". الدفاعات الجوية الأوكرانية ويقطن خاركيف الواقعة في شمال شرق البلاد 1.3 مليون نسمة.

وتبعد المدينة 30 كيلومترا فقط من الحدود الروسية مما يجعلها هدفا سهلا للصواريخ الباليستية والأسلحة الأخرى مع تضاؤل ​​الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وتعرضت مرافق الطاقة في خاركيف لأضرار بالغة خصوصا منذ أن بدأت روسيا الشهر الماضي، استهداف نظام الطاقة بضربات كبيرة.

