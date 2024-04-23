الجيش: توقيف مواطنين في القاسمية لإطلاقهما النار ودهم منازل مطلوبين في حور تعلا – بعلبك

اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، بانه "أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة القاسمية – صور المواطنين (س.ط.) و(م.د.) لإطلاقهما النار بتواريخ مختلفة في مدينة صور، ووجود مذكرات توقيف عدة في حقهما وتعاطيهما المخدرات، وضبطت في حوزتهما مسدسات حربية وكمية من حشيشة الكيف. كما دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة حور تعلا – بعلبك، وضبطت كمية من المخدرات، ولوحات سيارات وعملات أجنبية مزورة. وقد سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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