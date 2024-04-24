مصادر بالزراعة تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل زراعة 120 ألف شتلة "بن مصري" في القناطر الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حقيقة ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زراعة وحصاد البن المصري في منطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن معهد البساتين التابع لوزارة الزراعة يجري حاليا التجارب فقط على زراعة البن المصري في منطقة القناطر الخيرية، لافتة إلى أنه من المستهدف زراعة 120 ألف شتلة بن وفقا للخريطة التي يعدها معهد البساتين في عدة محافظات لم يتم تحديدها حتى الآن.

وأشارت المصادر إلى أنه فور الانتهاء من تجارب زراعة شتلات البن المصري، سيتم الإعلان رسميًا عن المحافظات التي يتم زراعته فيها.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صور شتلات البن المصري، مؤكدين أن هذه الصور لحصاد البن المصري في القناطر الخيرية، ضمن خطة لإنتاج 120 ألف شتلة لزراعتها في المنطقة المشار إليها.

وكانت شعبة البن ومتاجر وشركات القهوة والبن في مصر، قرروا تخفيض أسعار البن والقهوة بعد ارتفاع الإفراجات الجمركية وتوفير الدولار للاستيراد.

وتم تخفيض أسعار البن والقهوة 15% بعد ارتفاع الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع الغذائية وتوفير الدولار.