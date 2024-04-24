نشرة التوك شو| انخفاض جديد فى أسعار السلع الفترة المقبلة.. وهذا آخر موعد لمبادرة سيارات المصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن هناك منظومة متكاملة للرقابة على الأسواق وتوفير السلع للمواطنين وزيادة المعروض.

كشفت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة، عن تفاصيل وموعد غلق مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ما يحدث في قطاع غزة "عرّى" مصداقية الأمم المتحدة أمام العالم وقوض من مصداقية القانون الدولي، مبينه أن الاحتلال الإسرائيلي يتحدى القانون الدولي وإسرائيل تفرض سيطرتها على الكل.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن سيناء تشهد طفرة تنموية كبيرة في السنوات الماضية بجانب مواجهة الإرهاب تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أن التنظيمات الإرهابية اقتحمت الحدود المصرية في عام 2011 من أجل إرهاب الدولة وتنفيذ المخططات الإخوانية.

قال الدكتور إيراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إنه تم الاتفاق مع شعبة المخابز لتنفيذ التعريفة الجديدة لأسعار الخبز الحر، مشددا على دور الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق وحال مخالفة التعريفة الجديدة يتم تحرير المحاضر وإحالة أصحابها للنيابة العامة.