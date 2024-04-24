"المالية": تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة أمام البرلمان حدث تاريخي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال أحمد السيد، وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة، إن تقديم مشروع الموازنة العامة للدولة أمام البرلمان حدث تاريخي واستحقاق دستوري، مبينا أن الموازنة ترتكز على البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، أن الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد تواجه عدة تحديات أبرزها تخفيف الأعباء على المواطن، منوها أن الحكومة ربطت الأداء المالي بالأداء الفني داخل الوزارات.

وأوضح أن موازنة العام المالي الجديد تعكس اهتمام الحكومة بالمواطن المصري، مؤكدا أن الدولار مقيم بسعره الحالي في الموازنة المالية.

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