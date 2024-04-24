علامة بعد لقائه ميقاتي: هناك وحدة موقف في لبنان حول ملف النازحين السوريين

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة، "إصرار الدولة اللبنانية على متابعة ملف النازحين السوريين، نظرًا لأهميته وانعكاساته الكثيرة على الوضع في لبنان".

كلام علامة جاء عقب لقائه مع أعضاء اللجنة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السراي، حيث أشار إلى "أننا ناقشنا مع ميقاتي ملف النازحين السوريين، كما تحدثنا حول كل ما يرتبط بمؤتمر النازحين في بروكسل وتطرقنا أيضًا إلى كل الخطوات التي تُسرع عودة السوريين إلى بلدهم".

وأوضح أنّ "اللقاء مع ميقاتي كان مُطمئنًا وبحثنا مع كافة التفاصيل المرتبطة بكيفية جعل النازحين يستفيدون من مخصصاتهم في بلدهم".

ولفت علامة إلى أن "هناك وحدة موقف في لبنان حول ملف النازحين"، مشيرًا إلى أنّ "كافة الأحزاب والكتل السياسية تدعمُ موقف الحكومة بشأنه، خصوصًا أنه يؤثر على الديموغرافيا في البلد"، مضيفًا "الموقف الرسمي يؤكد أن لبنان لا يمكنه تحمّل ملف النازحين أكثر من ذلك والتفكير حاليًا يركز على الخطط العملية لتسريع عودة السوريين".

كذلك، ذكر علامة أنه تم التطرق خلال اللقاء مع ميقاتي إلى ملف الحرب في الجنوب، وقال: "لقد قدم ميقاتي أمامنا تفاصيل عن زيارته إلى فرنسا كما تحدثنا معه عن ملف دعم القوى الأمنية والجيش وفهمنا أن هناك توجهات لإتمام هذا الأمر لكي تقوم الأجهزة كافة بدورها عند كافة الحدود".