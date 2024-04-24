وزير الشتات الإسرائيلي: لا أعتقد أن أميركا قويّة تحت قيادة بايدن

ذكر وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، أنّ "الرئيس الأميركي جو بايدن يتعرض لضغوط تضر بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل". وقال: "لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأميركية قويّة تحت قيادة بايدن". يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، ورغم الدعم الأميركي لإسرائيل وسط خلافات بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

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