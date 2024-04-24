أشار رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، إلى أنّه "إذا كان لدى حاكم عربي يخت بقيمة 500 مليون دولار ولوحة فنية بنفس السعر وقصر في فرنسا بقيمة 400 مليون يورو، هل يحق له أن يتحدث عن الفساد ويهاجم في مجالسه دولًا عربية يقول إنها فاسدة ومنها لبنان؟".
ولفت، في تصريح، إلى أنّ "لبنان بلد فيه فاسدون صحيح، ولكن فيه شرفاء لا يقبلون كلامك ولا يحتاجون لمالك، ثم إذا لم تكن أنت فاسدًا، من أين تأتي بكل هذا المال من أجل مقتنيات لا قيمة لها أو تستعملها مرة في السنة، وتزيد الضرائب على شعبك. نريد أن نخبرك بأننا بدأنا تنظيم معركة تشمل كل الوطن العربي عنوانها التوزيع العادل للثروة. انتظرونا".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب اتهم أحد الحكام العرب بالفساد: لبنان فيه شرفاء لا يحتاجون لمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.