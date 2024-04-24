وهاب اتهم أحد الحكام العرب بالفساد: لبنان فيه شرفاء لا يحتاجون لمالك

أشار رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، إلى أنّه "إذا كان لدى حاكم عربي يخت بقيمة 500 مليون دولار ولوحة فنية بنفس السعر وقصر في فرنسا بقيمة 400 مليون يورو، هل يحق له أن يتحدث عن الفساد ويهاجم في مجالسه دولًا عربية يقول إنها فاسدة ومنها لبنان؟".

ولفت، في تصريح، إلى أنّ "لبنان بلد فيه فاسدون صحيح، ولكن فيه شرفاء لا يقبلون كلامك ولا يحتاجون لمالك، ثم إذا لم تكن أنت فاسدًا، من أين تأتي بكل هذا المال من أجل مقتنيات لا قيمة لها أو تستعملها مرة في السنة، وتزيد الضرائب على شعبك. نريد أن نخبرك بأننا بدأنا تنظيم معركة تشمل كل الوطن العربي عنوانها التوزيع العادل للثروة. انتظرونا".