باربرا ليف: احتمال التصعيد على الحدود بين لبنان واسرائيل حاد

أكّدت مساعدة وزير الخارجية الأميركيّ لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف أنّ احتمال التصعيد على الحدود بين لبنان واسرائيل حاد. ولفتت الى إنّ بلادها حذّرت إسرائيل فيما يتعلق بطريقة ردّها على الهجمات، التي بدأها "حزب الله".
وأوضحت ليف في تصريح لها، أنّ واشنطن استخدمت عددًا من القنوات وساعدت شركاءها في استخدام قنواتهم، المباشرة أو غير المباشرة مع "حزب الله"، للتحذير من الدخول في المعركة ومن اتساع الصراع.
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