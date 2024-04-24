التلفزيون السعودي: الملك سلمان غادر المستشفى بعد فحوصات طبية

ذكر التلفزيون السعودي الرسمي اليوم نقلا عن بيان للديوان الملكي أن الملك سلمان بن عبد العزيز غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة بعد خضوعه لفحوصات روتينية.

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