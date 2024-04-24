ذكرت القناة 13 العبرية بان مجلس الأمن القومي الاسرائيلي عقد اجتماعًا سريًا؛ وبحث سيناريوهات صدور مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الأركان الاسرائيلي هاليفي في الأيام المقبلة.

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 13: مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بحث سرا سيناريوهات صدور مذكرات اعتقال دولية ضد نتانياهو وغالانت وهاليفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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