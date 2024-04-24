انتشال 334 جثة من مجمع ناصر في غزة، وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34 ألفا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34 ألفا و262 شهيداً و77 ألفا و229 مصابا، بعد مرور 201 يوما على اندلاعها.

جاء ذلك في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأفادت الوزارة بـ "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34262 شهيدا، و77229 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وقالت إن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 79 شهيدا و86 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وتابعت: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وفي وقت سابق أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، انتشال 51 جثمانا إضافيا من المقبرة المكتشفة في مستشفى "ناصر" بمدينة خانيونس جنوب القطاع منذ أول أمس الاثنين، ما يرفع عدد الجثامين الذي تم انتشالها الجثامين في المقبرة الجماعية إلى 334"

وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري انسحب جيش الاحتلال من خانيونس بعد 4 أشهر على إطلاق عملية برية كانت تهدف إلى استعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس"، إلا أنه خرج من المدينة دون تحقيق أهدافه.

يأتي ذلك بينما تجري استعدادات إسرائيلية لاجتياح محتمل لمدينة رفح جنوب القطاع رغم تحذيرات دولية من تداعياته، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة دفعهم الجيش الإسرائيلي إليها بزعم أنها آمنة ثم شن عليها لاحقا غارات أسفرت عن قتلى وجرحى.

ويشن جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

الأناضول