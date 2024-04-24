الفصائل الفلسطينية تحذر من انفجار سيهدَد الأمن القومي للمنطقة حال اجتياح رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية في بيان، اليوم الأربعاء، إن لا صفقات تبادل إلا بوقف العدوان والانسحاب الكامل وعودة النازحين وإعادة الإعمار وإدخال المساعدات وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وأكدت الفصائل الفلسطينية، أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي وهي تتجهز لأي سيناريو بما في ذلك اجتياح مدينة رفح، محذرة من تصعيد شامل وانفجار سيطال المنطقة ويهدد الأمن القومي بها حال تم الاجتياح البري لرفح.

وجددت الفصائل الفلسطينية، رسالتها للدول العربية والإسلامية وأحرار العالم لتبني موقف عملي لوقف العدوان والنزول للميادين للتنديد بحرب الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة.