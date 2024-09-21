"لقاء قمة"..موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على جورماهيا الكيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره جورماهيا الكيني بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في إياب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة ضمن الأهلي، الصعود إلى دور المجموعات بالبطولة، بعد الفوز بنتيجة 6-0 بمجموع المباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الزمالك، يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري، في إطار نهائي كأس السوبر الأفريقي، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين في المملكة العربية السعودية.

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