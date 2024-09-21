بث مباشر.. الأهلي يتسلم درع الدوري المصري الممتاز 2023/24 (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يتسلم النادي الأهلي درع الدوري المصري الممتاز 2023/24، بعد الفوز على جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وأنهى النادي الأهلي بطولة الدوري الممتاز في صدارة جدول الترتيب برصيد 85 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن بيراميدز الوصيف، ليحصد لقب الدوري رقم 44 عبر التاريخ.

وبهذا الفوز تأهل الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على فريق جورماهيا ذهابا وإيابا بثلاثية نظيفة (6-0 مجموع المباراتين).

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