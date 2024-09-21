جماهير الأهلي توجه رسالة إلى نادي الزمالك قبل مباراة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير النادي الأهلي، المتواجدة لدعم النادي الأهلي في مباراة جورماهيا الكيني بالكونفدرالية، على توجيه رسالة قوية إلى نادي الزمالك، قبل مباراة الفريقين بالسوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل.

وقامت جماهير المارد الأحمر المتواجدة في المدرجات بالهتاف مرددين جملة: "بحلم بيك أنا بحلم بيك، يوم السوبر مستنيك".

كما رددت الجماهير هتاف: "حي حي دور الزمالك جي".

ويلاقي الأهلي حالياً نظيره جورماهيا الكيني، في إياب دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره الزمالك، يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات كأس السوبر الأفريقي.

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