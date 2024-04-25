مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة رام الله بالضفة الغربية

قُتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة رام الله بالضفة الغربية. وفي وقت سابق، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن "إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة رام الله بالضفة الغربية".

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