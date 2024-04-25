"النشرة": غارة إسرائيلية قرب شاحنة محروقات في دورس ونقل سائقها إلى المستشفى

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن غارة اسرائيلية من مسيّرة إسرائيلية على دورس- بعلبك. ووفق المعلومات الأولية فإنّ الغارة وقعت قرب شاحنة لنقل المحروقات وتم نقل سائقها إلى المستشفى.

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