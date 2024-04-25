الدفاع المدني: إخماد حريق داخل شقة في فرن الشباك وإخلاء المبنى من قاطنيه وإسعاف مصابَين

أفادت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، بأنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ داخل شقة تقع في الطّبقة الرّابعة من مبنى سكني في ​فرن الشباك​- بعبدا".

وأشارت إلى أنّ "توازيًا، عملوا على إخلاء المبنى من قاطنيه جرّاء انتشار الدّخان الكثيف النّاتج عن الحريق، وتمّ تقديم الإسعافات الأوّليّة اللّازمة ميدانيًّا لمواطنَين أصيبا بحالة ضيق في التنفّس".