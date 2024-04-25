أفادت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، بأنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ داخل شقة تقع في الطّبقة الرّابعة من مبنى سكني في فرن الشباك- بعبدا".
وأشارت إلى أنّ "توازيًا، عملوا على إخلاء المبنى من قاطنيه جرّاء انتشار الدّخان الكثيف النّاتج عن الحريق، وتمّ تقديم الإسعافات الأوّليّة اللّازمة ميدانيًّا لمواطنَين أصيبا بحالة ضيق في التنفّس".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: إخماد حريق داخل شقة في فرن الشباك وإخلاء المبنى من قاطنيه وإسعاف مصابَين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.