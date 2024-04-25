اللجنة الطبية في المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي أقامت احتفتالا تكريميا للبروفسور بيار يارد

كرّمت اللجنة الطبية في المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي عميد كلية الطب السابق في الجامعة اللبنانية ومدير عام مستشفى الجعيتاوي البروفسور بيار يارد في احتفال اقامته في قاعة الاحتفالات الكبرى في المستشفى.

وحضر الحفل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، ووزير الشباب والرياضة جورج كلاس، ومدير عام وزارة الصحة العامة فادي سنان ممثلا الوزير فراس الابيض، قائد الجيش العماد جوزاف عون، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، بطريرك بيت كيليكيا للارمن الكاثوليك روفائيل بدروس ميناسيان، راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر، الرئيسة العامة لراهبات العائلة المقدسة المارونيات ورئيسة مجلس ادارة المستشفى ماري انطوانيت سعاده، نقيب الاطباء البروفسور يوسف بخاش.

وأشار بدران، الى أن "ما يميز هذا التكريم اليوم ،هو أنه ياتي من دون ان يسعى المكرم اليه ، بل أوجبته الإنجازات والنجاحات العلمية و العلاجية والأكاديمية والتي كان لها الأثر الايجابي الكبير على كل كل المواقع والمهام التي تولاها و ما يزال".

وذكر أن "لقاءنا اليوم لتكريم صاحب لقب الجراح المتميز واليد الذهبية للعام ٢٠١٣، يأتي لتأكيد الدور المهم الذي قام به الدكتور بيار يارد والتزامه المهني. هو الذي ساهم في وضع كلية العلوم الطبية في الجامعة اللبنانية بين ارقى الكليات الطبية في العالم".

وشدد الحلبي، على أنه "عندما يتكرم البروفسور يارد تكرم الجامعة اللبنانية، وتكرم كلية الطب في هذه الجامعة التي لها مآثر، وعندما تكرم يا حضرة البروفسور تكرم المستشفى اللبناني الجعيتاوي، فتحية لهاتين المؤسستين التي عملت بهما وكان لك فيهما بصمات وآثار ان كان في كلية الطب او في المستشفى".

بدوره، لفت يارد الى أن "هذا التكريم ليس مجرد تكريم لشخص وإنجازات حققها بل إحتفاء وتكريم لعائلة كبيرة هي المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي وكلية الطب في الجامعة اللبنانية. إن شعور الإنتماء لهذه العائلة هو ما دفعني منذ البداية ويدفعني دائما" للمضي قدما".