نجاة عدد من عناصر فرق الاطفاء وفوج اطفاء اتحاد بلديات بنت جبيل بعد استهدافهم من قبل الجيش الاسرائيلي

نجا عدد من عناصر فرق الاطفاء وفوج اطفاء اتحاد بلديات بنت جبيل بعد استهدافهم من قبل مدفعية الجيش الاسرائيلي خلال عملهم على إطفاء النيران التي اشعلها العدو في حرج يارون نتيجة استخدامه قذائف فوسفورية وضوئية، متعمدا احراق الحرش، كما اطلق عدة قدائف مدفعية لترهيب عناصر الاطفاء من ممارسة مهامهم في اطفاء الحريق.

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