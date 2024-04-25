شقيقة الأسير الإسرائيلي هيرش بولين تتظاهر في تل أبيب.. بعد فيديو حماس

ياسر رشاد - القاهرة - تظاهرت شقيقة هيرش جولدبيرج بولين الأسير لدى حماس في غزة، للمطالبة بإطلاق سراحه في شارع بيغن في تل أبيب.

وكانت نشرت حماس مقطع فيديو، أمس الأربعاء 24 أبريل 2024، يظهر الرهينة الإسرائيلي هيرش غولدبرغ بولين، الذي خُطف خلال هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، وهو على قيد الحياة.

وظهر هيرش غولدبرغ بولين في مقطع قصير جديد، الشاب البالغ من العمر 23 عاما، والفاقد إحدى ذراعيه في صحة جيدة .

وقال بولين في المقطع إنه أصيب بجروح خطيرة خلال هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول بعدما حاول استخدام جسده درعا لحماية نفسه .

يظهر الرهينة وهو يجلس على كرسي ويتحدث للكاميرا بشكل مباشر، ويشير أحيانًا بذراعه المصابة، ويعرّف عن نفسه ويعطي تاريخ ميلاده واسمي والديه، وأضاف : أنه هنا منذ ما يقرب من 200 يوم .

وشاهد والداه الفيديو وطالبوا حكومتهم في مفاوضات وقف إطلاق النار على التوصل إلى اتفاق، وأدى نشر هذا المقطع لتصعيد حركة الاحتجاج ضد الحكومة من قبل عائلات الرهائن.

وفي ذات السياق، أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، نيته في هدم بيتين اثنين من المقاومة الفلسطينية، الذين نفذوا عملية إطلاق النار في مفرق الشرطة البريطانية .

وقال أفيخاي أدرعي متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عبر حسابه: تم هذه الليلة (الأربعاء) تسليم بلاغات حول النية لمصادرة وهدم بيتي المخربين أيسر برغوثي وخالد خاروف، في رام الله.

وأضاف: المخربان، سوية مع مخرب آخر، نفذوا عملية إطلاق نار تخريبية خطيرة في الـ 7 من شهر يناير 2023 في مفرق الشرطة البريطانية، والتي قُتل فيها عمار منصور والدكتورة لارا طنوس رحمهما الله.

وأكد أنه تم تسليم بلاغ حول النية لهدم بيت المخرب الآخر في وقت سابق من هذا الأسبوع.

حركة حماس

وفي وقت سابق، أكدت حركة حماس، أن التحذير الذي أطلقته وزارة الصحة في غزة، بشأن النقص الحاد في إمدادات الوقود للمستشفيات، والذي ينذر بانقطاع تام للتيار الكهربائي فيها، بما يهدد حياة الآلاف من المرضى والجرحى؛ يتطلب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، العمل فوراً على الضغط على الاحتلال الفاشي لرفع حصاره الإجرامي الذي يفرضه على جميع مناحي الحياة في غزة، والمسارعة إلى إدخال مستلزماتها من وقود وأدوية وأدوات طبية.

وأضافت حماس في بيان لها: لقد عمل العدو المجرم على استهداف المستشفيات والمراكز الطبية منذ اليوم الأول للعدوان، ويعيق الآن كل المحاولات لإعادة تشغيلها وإمدادها باحتياجاتها، بعد أن استهدف معظمها وأخرجها عن الخدمة.

وأشارت حماس، إلى أن الاستهداف المتواصل للمستشفيات يأتي ضمن حرب الإبادة التي يشنها على المدنيين في قطاع غزة بهدف تهجيرهم عن أرضهم، وذلك أمام سمع وبصر العالم، دون أن يحرك ساكناً للوقوف في وجه هذه الهمجية الوحشية، ولقد آن لهذه السياسة الظالمة أن تنتهي فوراً.