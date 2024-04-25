الجيش: توقيف 3 أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دورية من مديرية المخابرات الفلسطيني (ق.ظ.) في منطقة بدارو – بيروت لإقدامه على الإتجار بالمخدرات، وضبطت في حوزته كمية كبيرة منها، بالإضافة إلى دراجة نارية غير قانونية. وأوقفت دورية أخرى من المديرية المواطن (ع.ز.) في سد البوشرية – جبل لبنان لإقدامه على تعاطي المخدرات، والقيام بعمليات سلب وسرقة بقوة السلاح وإطلاق النار والتجول من دون أوراق ثبوتية وقانونية، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات".

كذلك أعلنت المديرية، أن "وحدة من الجيش أوقفت المواطن (ا.ع.) عند حاجز دير عمار – الشمال لحيازته كمية من المخدرات، ومحاولته تهريب عدد من السوريين إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية"، مؤكدةً أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".