اشرف بيضون: نريد رئيساً ليكون الحكم في كل الملفات ولا نريد احداث المزيد من الضرر على المواطن

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أشرف بيضون الى اننا في ظرف تربوي استثنائي، وكلّ تلميذ ينتظر قرارات شفافة وجريئة، والامتحانات الرسمية موحّدة في كلّ البلد، ويجب أن تُجرى وفق المنهج الذي تعلّمه التلميذ الجنوبي. واكد بان ظروف اليوم تختلف عن السابق، الجنوب اليوم يعيش حرباً حقيقية.

وشدد بيضون في حديث تلفزيوني، على اننا من دعاة الحوار ونؤمن أنّ هناك الكثير ممّا يجمع بين الفرقاء وهو أكثر ممّا يفرّق بينهم، ونحن نريد رئيساً ليكون الحكم في كل الملفات ولا نريد احداث المزيد من الضرر على المواطن. وسأل "ما المانع من ان نقوم بهذا الظرف الصعب بإعطاء المواطن اللبناني فرصة لمدة 7 ايام من اجل الحوار للاتفاق على صيغة انقاذية؟".