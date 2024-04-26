قسطنطين: حزب الله دافع عن لبنان بأكثر من محطة ولا احد يستطيع ان يزايد على "ناس عم تستشهد بارضها"

أكد المستشار السياسي لرئيس التيار الوطني الحرّ، أنطوان قسطنطين أنه "لم يكن خيارنا امس التمديد للمجالس البلدية بل ان نمنع الفراغ عن البلديات الذي قادتنا اليه الحكومة قسراً والتمديد الذي حصل امس هو تماماً كما حصل منذ عام".

وفي حديث تلفزيوني، علق قسطنطين على زيارة النائب جبران باسيل الى جزين ولقائه مع النائب السابق ابراهيم عازار، مؤكدا ان "اللقاء مع عازار لا نعتبره لتمرير رسائل الى رئيس مجلس النواب نبيه بري فنحن نستطيع ان نتحدث معه بالمباشر والحديث معه بالشؤون الوطنية موجود"، مشيرا الى انه "لا ضير ان نتحاور مع أي فريق لبناني من اجل انجاز الاستحقاق الرئاسي وبري هو رجل حوار وليُحكم على الحوار بينه وبين النائب غسان عطا الله في خواتيمه".

ورداً على سؤال ان كان "الوطني الحر" يقبل بطاولة حوار يرأسها بري، شدد قسطنطين على انه "ليس لدينا مشكلة بالشكليات ولكن بشرط ان يكون هناك تعهدات بورقة مكتوبة بأن يؤدي هذا الحوار الى انتخاب رئيس للجمهورية".

من جهة اخرى، رأى قسطنطين أن "سلاح حزب الله في شكله الحالي هو "أصول غير موضوعة في الحسابات المظبوطة" وهو برهن في اكثر من محطة انه دافع عن لبنان ولا احد يستطيع ان يزايد على "ناس عم تستشهد بارضها "؟