يحيى: المباشرة بأعمال الصيانة وتزفيت الطرق في عكار

أعلن النّائب محمد يحيى، "المباشَرة بأعمال الصّيانة وتزفيت الطّرق في ​عكار​، نتيجة المراجعات المتكرّرة للجهات المعنيّة بما يخصّ وضعها المتردّي". وأوضح في بيان، أنّه "تمّت الموافقة على التّلزيم والبدء بعمليّة الصّيانة والتّزفيت لهذه الطّرق، وفي عِدادها على سبيل المثال لا الحصر: طريق منجز، وادي خالد، الكويخات، أكروم، عندقت، وكذلك طريق حلبا عكار العتيقة"، مؤكّدًا "أنّنا سنتابع من جانبنا هذه العمليّة، كي تأتي أعمال الصّيانة والتّزفيت وفق المعايير المطلوبة".

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