إصابة 3 أطفال نتيجة حريق داخل دار الأيتام في بلدة برج العرب العكارية

اندلع حريق كبير صباح اليوم داخل دار الأيتام في بلدة برج العرب العكّاريّة، لم تعرف أسبابه بعد، وطالت النّيران قسمًا من الغرف. وقد هرع عناصر الدفاع المدني في مركز ببنين- العبدة بآليّاتهم إلى مكان الحريق، وعملوا على إجلاء الأطفال، ومن ثمّ تطويق الحريق والسّيطرة عليه وإخماده.
ونتج عن الحريق 3 إصابات من الأطفال، عمل مسعفو الصليب الأحمر اللبناني على إسعاف أحدهم ميدانيًّا، فيما نُقلت إصابتان إلى مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا.
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