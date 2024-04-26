بلينكن: بإمكان الصين أن تلعب دورًا لردع إيران ووكلائها من تأجيج الصراع بالشرق الأوسط

أكّد وزير الخارجيّة الأميركيّة ​أنتوني بلينكن​، في تصريح صحافي، بعد لقاءاته مع كبار المسؤولين في بكين، أنّ "​روسيا​ ستجد صعوبةً في دعم مجهودها الحربي، من دون مساعدة ​الصين​"، مشيرًا إلى "أنّنا أثرنا مع الجانب الصيني قلقنا من إمداد الصّين لروسيا بمعدّات يمكن أن تُستخدم في الحرب على ​أوكرانيا​".

وشدّد على "أنّنا نريد نمو الاقتصاد الصّيني طبقًا لقواعد واضحة"، موضحًا "أنّنا أكّدنا أهميّة ضمان الأمن والسّلام في منطقة المحيطَين الهندي والهادئ". ولفت إلى "أنّنا لا نهدف لتعطيل تنمية الصّين، لكنّنا سنتّخذ إجراءات لحماية الشّركات الأميركيّة".

ورأى بلينكن أنّ "بإمكان الصّين أن تلعب دورًا لردع ​إيران​ ووكلائها من تأجيج الصّراع في ​الشرق الأوسط​. أعتقد أنّ علاقات بكين يمكن أن تكون إيجابيّةً في محاولة تهدئة التوتّرات ومنع التّصعيد وتجنّب انتشار النّزاع".