القيادة المركزية الأميركية: تدمير زورق وطائرة مسيّرَين بمناطق سيطرة "الحوثيين" في اليمن

أعلنت ​القيادة المركزية الأميركية​، أنّ "في 25 نيسان السّاعة 9:52 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، تمّ إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسّفن، من المناطق الّتي يسيطر عليها "​الحوثيون​" المدعومون من إيران في ​اليمن​، باتجاة ​خليج عدن​"، مشيرةً إلى أنّه "لم يتمّ الإبلاغ عن وقوع أيّ إصابات أو أضرار من قبل السّفن الأميركيّة أو سفن التّحالف أو السّفن التّجاريّة".

وذكرت في بيان، أنّ "بين السّاعة 12:19 و4:17 من بعد الظّهر (بتوقيت صنعاء) من اليوم نفسه، نجحت قوّات القيادة المركزيّة الأميركيّة في الاشتباك وتدمير زورق مسيّر وطائرة مسيّرة بدون طيار، في المناطق الّتي يسيطر عليها "الحوثيون" في اليمن"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تحديد أنّ الطائرات بدون طيّار تمثّل تهديدًا وشيكًا للولايات المتّحدة الأميركيّة، التّحالف الدّولي، والسّفن التّجاريّة في المنطقة".

وأكّدت القيادة، أنّه "يتمّ اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرّيّة الملاحة، وجعل المياه الدّوليّة محميّةً وأكثر أمنًا للسّفن الأميركيّة والتّحالف والسّفن التّجاريّة".