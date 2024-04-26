زيادة الرحلات الجوية المباشرة من المملكة إلى العراق دعماً لعمليات التنقل بين البلدين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 – واس

انطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران في المملكة؛ والتي تهدف إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى أكثر من (330) مليون مسافر سنوياً، وأكثر من (250) وجهة في العالم، وامتداداً للعلاقات الوثيقة التي تربط المملكة بجمهورية العراق الشقيقة؛ نعلن تسيير رحلات جوية مباشرة من مدينة الدمام في المملكة إلى مدينة النجف في جمهورية العراق، إلى جانب الرحلات الجوية لكل من مدينتي بغداد وأربيل في جمهورية العراق، وذلك ابتداءً من يوم السبت 1 يونيو 2024.