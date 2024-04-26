حزب الحركة الشعبية ينفي شائعات تأجيل الانتخابات

ياسر رشاد - القاهرة - نفى حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقوة التقارير المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تفيد بأن الرئيس سلفا كير ميارديت والنائب الأول للرئيس الدكتور رياك مشار اتفقا على تأجيل انتخابات ديسمبر.

حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان

ونشرت نشرة إخبارية على الإنترنت الأربعاء خبرا يشير إلى أن كير والدكتور مشار "اتفقا من حيث المبدأ على تأجيل انتخابات ديسمبر".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول معارض قوله إنه تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته. لكن المصدر الذي لم يكشف عن هويته لم يشر إلى موعد التوصل إلى الاتفاق أو الموعد الجديد للانتخابات.

وفي مؤتمر صحفي يوم الجمعة في جوبا ، قال دانيال باداجبو رامباسا ، المتحدث باسم حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان ، إن الرئيس كير والدكتور مشار لم يتوصلا إلى أي اتفاق لتأجيل الانتخابات.

ووصف الأخبار التي انتشرت منذ ذلك الحين على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها شائعة تهدف إلى زعزعة استقرار الجمهور.

نريد أن نوضح تماما أننا تلقينا هذا الصباح رسالة إعلامية متداولة مفادها أن رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، الرفيق سلفا كير ميارديت، قد أبرم صفقة مع الدكتور رياك مشار لتأجيل الانتخابات.

هذه هي الشائعات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الصباح، وهذا يربك الجمهور»، بصفتنا الحركة الشعبية لتحرير السودان، نحن هنا لنندد بشكل قاطع بهذه الشائعة، لنقول إن الرفيق سلفا كير لم يناقش أي اتفاق أو يبرم أي اتفاق مع النائب الأول للرئيس فيما يتعلق بتأجيل الانتخابات".

وأكد المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان أن الانتخابات ستجرى في موعدها، ستكون الانتخابات في ديسمبر 2024 دون فشل وهذا هو التاريخ الذي تم تحديده لهذه الانتخابات.

بصفتنا الحركة الشعبية لتحرير السودان، نحن طرف في اتفاق السلام، وجنبا إلى جنب مع شركائنا معا، إذا كان هناك أي علاقة بتمرير المعلومات حول الانتخابات، ذلك بالاشتراك مع جميع شركاء السلام، لقد قرأنا أيضا نفس الورقة ولا نعرف الشخص الذي كتب هذا المقال ولا نريد أن يتم تضليل الجمهور بمثل هذه المعلومات.

نحن نوضح أننا ننفذ السلام بروح لن تعرض للخطر ما تم وضعه في اتفاق السلام".

وفقا لاتفاقية السلام المنشطة لعام 2018 ، من المفترض أن يجري جنوب السودان انتخابات قبل نهاية الفترة الانتقالية المقرر إجراؤها في ديسمبر من هذا العام.

ومع ذلك، تصر بعض الأطراف في الاتفاق على ضرورة وضع شروط مسبقة معينة قبل إجراء الانتخابات.

وشدد باداغبو على أن حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان مستعد للانتخابات في نهاية العام، وذكر أن إجراء الانتخابات سيكون انتهاكا لاتفاق السلام.

وشدد على أنه «لا يمكننا أبدا التوقف عن الذهاب للانتخابات في ديسمبر لأنها ستكون واحدة من الانتهاكات التي يمكننا القيام بها لأن اتفاق السلام واضح أنه في نهاية الفترة الانتقالية، يجب أن نذهب للانتخابات، ومن المقرر إجراء هذه الانتخابات في ديسمبر 2024».

وحتى الآن ، رأيت أن كل ما يتعلق بالانتخابات قد تم. يمكنك أن ترى بالفعل أن اللجنة الانتخابية قد تم تشكيلها بالفعل. لقد رأيتم أيضا أن مجلس الأحزاب السياسية قد تم تشكيله أيضا، لقد رأيتم أيضا أننا وحدنا الجيش أيضا، لقد رأيتم أننا تخرجنا منهم وبدأنا في نشرهم، إذن ما الذي تبقى الآن؟ لا يوجد شيء".

وحذرت الناطقة بلسان الحركة الشعبية لتحرير السودان الأفراد من إرباك الجماهير وقالت إن الانتخابات ستجرى في موعدها.

وخلص باداغبو إلى أن "الانتخابات مطلب شعبي لشعب جنوب السودان لأنهم بحاجة إلى انتخاب قادتهم، ونحن كحركة لتحرير السودان، ملتزمون ونقول أيضا إنه يجب علينا الذهاب للانتخابات".