ستارلينك توقف عملياتها في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت شركة سبيس إكس ، مشغل خدمة الإنترنت ستارلينك ، المشتركين في السودان بأنها ستتوقف عن العمل في البلاد اعتبارا من 30 أبريل.

شركة سبيس إكس

وذكرت الشركة في رسالة واسعة لمستخدمي الخدمة في السودان: "وفقا لشروط الاستخدام ، لا يسمح باستخدام الخدمة إلا في الدول المصرح لها بتشغيل الخدمة".

وأشارت الرسالة إلى أن مالكي أجهزة Starlink كانوا يستخدمونها في مناطق لم يتم تضمينها في خريطة مناطق التشغيل التي استعرضوها سابقا في شروط الاستخدام.

وذكرت الشركة أنها توافق على استخدام خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الخاصة بها أثناء السفر المؤقت والعبور لمدة لا تزيد عن شهرين.

وقال حمدان محمود، مهندس شبكات، لراديو تمازج، إن خدمة ستارلينك، وفقا لرسالة الشركة، ستتوقف عن العمل في البلدان التي لم تمنح فيها الشركة تصريحا للعمل.

وأوضح أن "قرار تعليق الخدمة جاء بعد اعتراضات من شركات الاتصالات في السودان على تشغيل خدمة ستارلينك في البلاد، مما دفع وزارة الاتصالات إلى تقديم شكوى إلى سبيس إكس تطالب بوقف الخدمة في السودان بسبب عدم وجود تراخيص مسبقة للشركة".

سيتم إيقاف الخدمة في 30 أبريل لجميع الأجهزة المشتركة في الحزمة الإقليمية ، ولكن هناك خيار آخر لمالكي أجهزة Starlink لمواصلة التشغيل ، وهو استخدام الخدمة العالمية."

وقال محمود إنه بعد توقف الأجهزة، يمكن لأصحابها إعادتها إلى الدول المصرح لها أو الانتظار حتى تمنح بلدانهم الشركة تراخيص للعمل على أراضيها.

أضاف الطيب سند، أحد مستخدمي الإنترنت، لهذه الصحيفة إن خدمة ستارلينك وفرت الوصول إلى الإنترنت للسودانيين بعد انقطاع الشبكة بسبب الحرب المستمرة.

في غضون ذلك ، قال علي جعفر حميد ، أحد سكان ولاية شرق دارفور ، إنه بعد توقف خدمات الإنترنت الأخرى لأكثر من 6 أشهر ، اعتمدوا على خدمة Starlink.

وقال: "يجب على الحكومة السماح لستارلينك بمواصلة العمل في البلاد".

من جانبه ، أكد شيبا آدم ، الذي يقدم خدمات الإنترنت للجمهور من خلال Starlink ، أن إيقاف الخدمة ناتج عن سياسة الشركة التي لا تسمح بالاستمتاع بخدماتها في المناطق غير المرخصة.

وأوضح أن "الخيار هو تفعيل الحزمة العالمية ، مع الفرق هو زيادة التكلفة المالية".

ومع ذلك، يقول خبراء الصناعة إن شبكة ظل من تجار السوق السوداء، بعضهم في الإمارات العربية المتحدة، تبيع مجموعات سبيس إكس ستارلينك للمتمردين السودانيين والقوات الروسية في أوكرانيا.

وفقا لـ Mail Online ، فإن التجارة السرية لأطباق الأقمار الصناعية المصنعة من قبل Elon Musk ، والتي توفر الوصول إلى الإنترنت عريض النطاق في مدار الأرض المنخفض (LEO) .

ساعدت المسلحين على تشغيل طائرات تجسس بدون طيار وتنسيق الهجمات في كل مكان من الحروب الأهلية في اليمن والسودان ، إلى المناطق التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا ، مثل دونيتسك وشبه جزيرة القرم.

قالت صحيفة Mail Online،"في شمال إفريقيا ، طلبت القوات شبه العسكرية المتحالفة مع قوات الدعم السريع المدعومة من روسيا في السودان مئات من محطات Starlink ، وفقا لبائعي الطرف الثالث والمسؤولين العسكريين السودانيين" .

يعتقد بعض خبراء الصناعة أن Elon Musk يجب أن يكون قادرا على إغلاق مجموعات Starlink المهربة ، لكن SpaceX الخاص به لم يستجب لمناشداتهم ، كما قال المسؤولون.