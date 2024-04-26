منظمة إنقاذ الطفولة بجنوب السودان: وجود أكثر من 3 ملايين طفل خارج المدرسة

ياسر رشاد - القاهرة - قال بورنبون جيب رابيلتسابورن، المدير القطري لمنظمة إنقاذ الطفولة في جنوب السودان، إنه يجب على جميع أصحاب المصلحة حشد الجهود لإنقاذ وحماية وضمان حصول الأطفال على التعليم والنمو والبقاء على قيد الحياة والازدهار.

في مقابلة أجرته أحدي المواقع المحلية في جنوب السودان ، يناقش جيب محنة الأطفال العائدين واللاجئين الذين فروا من الحرب في السودان والحالة غير المستقرة التي يعيشون فيها حاليا، وخاصة أولئك الذين كانوا غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عن والديهم و / أو أولياء أمورهم.

فيما يلي مقتطفات محررة:

سؤال: ما هي التحديات التي يواجهها الأطفال العائدون واللاجئون الفارون من الحرب في السودان عند وصولهم إلى جنوب السودان وماذا تفعلون للمساعدة؟

شكرا جزيلا على السؤال لك. أعتقد أنه يجب أن يكون لدينا فهم لسياق جنوب السودان وما تمر به البلاد وأطفال جنوب السودان لدينا حوالي 12.4 مليون نسمة منهم 9.4 مليون في حاجة تامة. ويتعرض 1.6 مليون طفل في سن الخامسة لخطر سوء التغذية، و2.8 مليون طفل خارج المدرسة، ويعاني 7.1 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي. البلد نفسه صغير جدا ويواجه أيضا الكثير من التحديات بما في ذلك تلك التي يواجهها الأطفال.

الآن، عندما تتحدث عن أزمة السودان، في حين أن جنوب السودان يعاني من مشاكله ويحتاج إلى المساعدة، فهو واحد من أكثر البلدان سخاء عندما يتعلق الأمر بسياسة الحدود.

استقبل جنوب السودان أكثر من 600,000 شخص فروا من النزاعات والحرب في السودان والذين وصلوا إلى جنوب السودان منذ 15 أبريل من العام الماضي.

ومن بين 600,000 وافد إلى جنوب السودان، شهدنا أكثر من 300,000 طفل بينهم، مما يشكل 50 بالمائة من إجمالي الوافدين.

س: ما هي حالة الأطفال عند وصولهم إلى بلدة الرنك الحدودية بولاية أعالي النيل بعد الرحلة الشاقة؟

ومن بين مجموع الوافدين من السودان، لدينا الآن حوالي 10,000 شخص يقيمون في الرنك. وقد انتقل غالبية الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، من السودان بالفعل إلى وجهاتهم التالية، إما إلى مناطقهم الأصلية أو حيث يقيم أقاربهم في البلاد. وهذا يجعل من الصعب جدا على البلد استيعابه لأنه عندما يكون لديك سكان يسافرون مع أطفالهم ، لا يمكنك أن تتوقع منهم العمل لذلك يحتاجون إلى المساعدة.

لذا ، فإن الوضع في الرنك الآن صعب للغاية وصعب لأن المساحة المتوفرة لدينا في الرنك ومركز العبور والمنطقة المحيطة بها تضم أكثر من 10000 شخص. عليك أيضا أن تفهم كيف وصلوا إلى جنوب السودان. قال الكثير من الأشخاص المختلفين الذين التقينا بهم والأطفال الذين تحدثنا إليهم عن رحلتهم من السودان إنها تنطوي على الكثير من الصعوبات لأن بعضهم سار لعدة أيام بينما كان البعض الآخر في عربات وشاحنات تجرها الحمير مع مساحة وقوف فقط لساعات إن لم يكن أياما. كانوا جميعا منهكين.

س: ما الذي تفعله منظمة إنقاذ الطفولة لمعالجة هذا الوضع المحفوف بالمخاطر؟

في الرنك، لدى منظمة إنقاذ الطفولة فريق خدمة حماية الطفل الذي يعمل على دعم الأطفال. لذلك، ما نقوم به هناك على وجه الخصوص هو توفير مساحات صديقة للأطفال، والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، وإدارة الحالات للأطفال المعرضين للخطر، ولدينا أيضا عملية تتبع الأسرة ولم شملها للأطفال الذين وصلوا دون مقدمي الرعاية أو الوالدين.

وعلى مدى عام، شهدنا وصول حوالي 6,800 حالة لأطفال غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم إلى جنوب السودان قادمين من السودان. تقوم فرقنا وشركاؤنا العاملون في قطاع حماية الطفل بجمع شمل الأطفال الذين فروا من السودان مع والديهم أو أولياء أمورهم. لدينا الآن أكثر من 600 طفل غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عن والديهم. كما نوفر بعض الاحتياجات الطارئة والملابس والمواد الغذائية الصغيرة والاحتياجات الأساسية الطارئة.

س: ما الذي تفعله منظمة إنقاذ الطفولة لمساعدة الفتيات اللواتي غالبا ما يكن أكثر ضعفا؟

تضم فرقنا من الإناث والذكور المكلفين بالقيام بأنشطة مختلفة. لدينا موظفون متخصصون يعملون على تحديد الأطفال المعرضين لخطر كبير ونتأكد من أنه كلما اضطررنا إلى وضع الأطفال تحت رعاية التبني أثناء لم شملهم مع أسرهم ، لدينا معيار قائمة مرجعية لضمان مراعاة سلامتهم وجميع مخاطر الحماية والتخفيف من حدتها. هذا هو السبب في أننا نعمل على حماية الطفل في الرنك لأننا نفهم مدى حساسية هذا البرنامج ويتطلب أشخاصا متخصصين.

س: هل تتحدث عن أطفال جنوب السودان أم السودان؟

نحن نتحدث عن كل من العائدين واللاجئين القادمين من السودان. على الرغم من أن غالبية الأشخاص والأطفال الذين وصلوا إلى جنوب السودان هم من العائدين من جنوب السودان، إلا أن لدينا أيضا أطفالا سودانيين وبالغين ويعاملون جميعا بنفس الطريقة.

س: هل لديكم برنامج تعليمي للأطفال العائدين واللاجئين؟

هذا سؤال جيد جدا ، شكرا جزيلا لك. تدعو منظمة إنقاذ الطفولة بالطبع إلى التعليم الجيد ولكن مع إدراك أن الوضع متقلب في الوقت الحالي ، وأيضا لأن ما لدينا في الرنك هو مركز عبور ، ليس لدينا حاليا الموارد اللازمة لتنفيذ برامج التعليم. يتم توفير معظم الموارد لأنشطة أخرى ذات أولوية أكبر.

س: كم عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في جنوب السودان حاليا؟

حاليا، في جنوب السودان، لدينا أكثر من 2.8 مليون طفل خارج المدرسة ولدينا ما يزيد قليلا عن 300,000 طفل وصلوا من السودان منذ 15 أبريل 2023. قد لا يكون لدي الأرقام الصحيحة لعدد الأطفال الذين ما زالوا يصلون من السودان، ولكن من الآمن أن نقول إنه يمكن أن يتجاوز الآن 3 ملايين طفل خارج المدرسة.

س: هل لديك تحديات تمويلية في تنفيذ البرنامج؟

هناك تحديات من حيث التمويل. ووفقا للمخطط الكبير، تبلغ قيمة نداء الأمم المتحدة الطارئ لجنوب السودان هذا العام 18 مليار دولار أمريكي، ولم يتم تأمين سوى 18 في المائة. لقد شهدنا انخفاضا كبيرا في تمويل المساعدات الإنسانية في عام 2024 وشهدنا أيضا إغلاق العديد من المشاريع وعدم تمديد مشاريع أخرى. لذلك، نحن بحاجة إلى المزيد من الموارد، وخاصة لمساعدة أولئك الذين يصلون من السودان إلى جنوب السودان حيث أكثر من 50 في المائة من الأطفال.

يوجد في جنوب السودان أرقام المتسربين من المدارس الثانوية والأطفال غير الملتحقين بالمدارس. ألستم قلقين من أن تجبر الفتيات على الزواج المبكر وأن تجند الجماعات المسلحة الفتيان في سن مبكرة؟

كل هذه التي ذكرتها هي أيضا مصدر قلقنا. الأطفال، وخاصة غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم أو الذين يعيشون تحت خط الفقر، معرضون لخطر الزواج المبكر والتجنيد ومشاكل الصحة العقلية أيضا. هذه كلها مشاكل رأيناها ومن خلال برنامج إدارة الحالات الخاص بنا ، تمكنا من معالجتها من خلال لم شملهم مع والديهم وحيثما أمكن ، تمكنا من إرسال الأطفال إلى المدرسة. دعوني أخبركم قصة واحدة، إذا سمحتم لي. كان هناك وقت زرت فيه أحد مكاتبنا الميدانية وكان علي التحدث مع المستفيدين والمجتمعات التي نعمل معها لأن هذه كانت الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها فهم الوضع. في وقت من الأوقات ، كان لدينا برنامج تعليمي قيد التشغيل وكان لدينا فصول مختلفة مدعومة من متبرعين مختلفين ، جاءت إلي إحدى أمهات الفتيات وقالت إنها ممتنة جدا لأن هذه الفصول كانت تعمل لأنها ، بالنسبة لهم ، منقذة للحياة. وقالت إنه بدون مدارس، سيضطرون إلى إرسال بناتهم إلى الزواج المبكر لأنهم لا يستطيعون إطعامهن أو إرسالهن إلى مناطق بعيدة للحصول على التعليم، وأنه من الجيد أن المدرسة وضعت بالقرب منهم.

لذلك ، بدون مدرسة ، يتعرض الأطفال لخطر الاستغلال وأيضا في العديد من المخاطر الأخرى. التعليم هو وسيلة لتحسين سبل عيش الأطفال ولا يمكننا تحمل خسارة جيل بدون تعليم.

س: هل لديكم أي بيانات عن الفتيات والفتيان الذين ساعدتموهم في تجنب الزواج المبكر وأنقذتموه من التجنيد من قبل الجماعات المسلحة؟

ليس لدي الأرقام في الوقت الحالي ، ولكن بالتأكيد فريقنا الذي يعمل على حماية الطفل لديه المعلومات في النظام وسأكون قادرا على مشاركة المعلومات معك.

س: ماذا تفعلون للأطفال في جميع أنحاء البلاد بصرف النظر عن برامج الطوارئ؟

منظمة إنقاذ الطفولة هي واحدة من المنفذين الرئيسيين لبرنامج المرونة متعدد السنوات الذي تموله برامج التعليم لا يمكن أن ينتظر وغيرها من البرامج جنبا إلى جنب مع العديد من الشركاء. لقد عملنا مع NORAD والحكومتين النرويجية والدنماركية وتمكنا من تنفيذ برامج تعليمية وطنية بالإضافة إلى بعض المشاريع التعليمية الأخرى التي تتماشى مع برامجنا التعليمية الأساسية.

نحن ندعم توسيع قدرة المدارس، وإعادة بناء المدارس المتضررة من الفيضانات، وضمان تسجيل الأطفال واستبقائهم في المدارس، ودعم المعلمين وجمعيات أولياء أمور المعلمين (PTAs). كما نعمل على ضمان مرونة طرائق التعلم، والانخراط مع المجتمعات، وزيادة الوعي بأهمية التعليم ولماذا يجب على المجتمعات والآباء اصطحاب الأطفال إلى المدرسة بدلا من تزويجهم. هذه هي الأنشطة التي كنا نعمل معها.

لدينا أنواع مختلفة من الطرائق في التعليم اعتمادا على الاحتياجات في مجالات مختلفة ، سواء كانت ثابتة في الفصول الدراسية أو برامج التعلم السريع لأولئك الذين فاتتهم الفصول الدراسية على مر السنين. يجب تصميم الكثير من برامجنا بناء على احتياجات مواقع مختلفة ومحددة ، ونحن ننسق دائما مع وزارة التعليم العام والتعليم لأننا بحاجة إلى ضمان التوافق مع خطة قطاع التعليم الوطني وأن ما نقوم به ليس إنشاء نظام مواز.

س: ماذا تفعلون فيما يتعلق بالاستجابة للأزمات الإنسانية في جميع أنحاء جنوب السودان؟

أعتقد أن منظمة إنقاذ الطفولة كمنظمة ، وكذلك الجميع ، لها دور تلعبه لضمان أن نتمكن من القيام بعمل أفضل للأطفال الذين نخدمهم. أرى من وجهة نظرنا أنه يمكن للجميع أن يأتوا ويقوموا بدورهم. من جانبنا، نريد أن ندعو إلى توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية للأزمات الإنسانية والاحتياجات الأخرى للأطفال في جنوب السودان. نريد أن ندعو إلى زيادة مستوى التمويل لأننا نفهم أن الموارد مطلوبة ولكن أبعد من ذلك ، فإننا ندعو أيضا إلى الالتزام والإجراءات التي تلعب دورا في حماية الأطفال بشكل أفضل.