عبدالله محمد يكشف خطورة تأخير الزواج في "ليلة الأخيرة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان الـشاب عبدالله محمد جمعة، عن مشاركته في فيلم ليلة الأخيرة الذي يتناول عدة قصص عن الحب وتأخير الزواج، ومدى خطورته على المُجتمع، كما يتناول حالات تظهر حجم المشكلات لدى البعض.

وقال "جمعة"، في تصريح تليفزيوني، إن مشاركته في فيلم "ليلة الأخيرة"، يتميز بأسلوبه الـمميز والمختلف حيث يقدم شخصية شاب قرر أن يعيش وحيداً ويبتعد عن فكرة الزواج، بعدما وقع في عدة مشكلات مختلفة بسبب اختياره السيئ في كل مرة.

وأشار "عبدالله محمد" إلى أن العمل من المنتظر بدء تصويره خلال أيام، لافتًا إلى أن الفيلم ستكون له نظرة مختلفة حول الزواج والأعراف المُجتمعية.